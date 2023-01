Zakręt mistrzów w Rudzie Śląskiej – dachowanie w drodze do Gliwic. Niesławny punkt DTŚ ciągle zbiera żniwo. Zobacz FILM OPRAC.: Paweł Kurczonek

Rudzki zakręt mistrzów to miejsce doskonale znane zarówno internautom, jak i kierowcom. Swoją złą sławę zdobył niebagatelną ilością kolizji i wypadków, do których regularnie na nim dochodziło. Mogło się wydawać, że wraz z wyremontowaniem tego odcinka DTŚ i postawieniem w tym miejscu fotoradaru, wypadki się skończą. Tymczasem, 24 stycznia, na niesławnym zakręcie doszło do groźnie wyglądającego dachowania.