ZAKSA Kędzierzyn - Jastrzębski Węgiel 3:0. Wicemistrzowie Polski górą w pierwszym finałowym starciu ZDJĘCIA

ZAKSA - Jastrzębski Węgiel 3:0. Wicemistrzowie Polski górą w pierwszym finałowym starciu

W finale PlusLigi zmierzyły się w tym sezonie te same drużyny co przed rokiem, ale przebieg rywalizacji o złoto jest zupełnie inny. W poprzednich rozgrywkach Jastrzębski Węgiel wygrał finałową rywalizację 2:0, a teraz to ZAKSA zwyciężyła w pierwszym spotkaniu, ale żeby zdobyć tytuł mistrzowski trzeba w tym roku wygrać trzy pojedynki.

Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla i Jastrzębia grali ze sobą w tym sezonie już sześciokrotnie. Tylko pierwsze spotkanie o Superpuchar Polski pało łupem obrońców tytułu. Pięć kolejnych w PlusLidze, Pucharze Polski i Lidze Mistrzów wygrywała ZAKSA. W finale podopieczni trenera Gheorghe Cretu przedłużyli tę dobrą passę w meczach z Jastrzębskim Węglem i wygrali po raz szósty z rzędu.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MECZU ZAKSA - JASTRZĘBSKI WĘGIEL