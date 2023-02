ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Zawiercianie wygrali, ale nie awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów WYNIK

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie, 15.02.2023 r.

Aluron Warta: Nie mamy nic do stracenia

Stawką dwumeczu z udziałem polskich drużyn był ćwierćfinał Ligi Mistrzów, gdzie na lepszego w tej rywalizacji czekał włoski Itas Trentino. „Jurajscy Rycerze” przegrali z ZAKSĄ w Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej, gdzie występując w europejskich pucharach (obiekt w Zawierciu nie spełnia wymogów). Po porażce 0:3 na wyjeździe musieli wygrać 3:0 lub 3:1, aby doprowadzić do „złotego seta”.

- ZAKSA to bardzo dobry zespół, do którego mamy duży respekt. Ale jedziemy tam, nie mając nic do stracenia. Mamy swoje szanse, więc musimy użyć wszystkich naszych broni. Sam czuję się znacznie lepiej fizycznie, niż jeszcze tydzień temu - mówił przed rewanżem Uros Kovacević, przyjmujący Warty.