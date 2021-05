Zakupy 20 lat temu. Pierwsze hipermarkety w Polsce. Wielkie zakupy raz na tydzień. Zdjęcia sklepów, pasaży, ceny, lata 2002 - 2006

Pamiętacie? Co weekend rodzina pakowała się do auta i ruszała w podróż na wielkie zakupy. Takie, które wypełniały cały bagażnik. Zapasy na cały tydzień, jakiś egzotyczny owoc na próbę, fura mrożonek, pleśniowy ser, skubnięty na degustacji, paczka papierosów (tak, wtedy papierosy były eksponowane przy kasach), kupiona w kasie, a w pasażu - postój, by obejrzeć auto, które można było wygrać w promocji paragonów. Tak, Koniec lat 90. XX wieku i początek XXI wieku to był w Polsce i woj. śląskim szał zakupów. Jak grzyby po deszczu powstawały centra handlowe - obiekty nam wcześniej znane co najwyżej z wizyt w Niemczech. Geant, real, Makro, Tesco...

Zobaczcie. Oto archiwalne zdjęcia Dziennika Zachodniego sprzed 20 lat, z lat 2001 - 2005. Tak się wtedy robiło zakupy i takie były sklepy