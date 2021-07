Załamanie pogody w weekend. Przed nami deszcz i spadek temperatur. Co mówi prognoza pogody na weekend 2-4.07 od IMGW?

Załamanie pogody w weekend. Prognoza pogody IMGW na 2-4 lipca 2021

Pogoda w najbliższych dniach będzie nadal będzie zróżnicowana. Piątek i sobota z deszczem, miejscami silnym, głównie na północy i wschodzie oraz w górach. W niedzielę przelotne opady deszczu i miejscami burze tworzyć się będą na obszarze od Pomorza po Lubelszczyznę. Najbardziej sucho tym razem na zachodzie, w centrum, a także na południu (z wyłączeniem obszarów górskich). Temperatura powietrza wyniesie przeważnie od 20°C do 25°C, w niedzielę do nawet około 27°C.

Pogoda na piątek 2.07.

Polska jest w zasięgu wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Danią; na północy oddziałuje strefa frontu atmosferycznego. Od południowego zachodu rozbuduje się klin wyżowy. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże, miejscami, głównie na zachodzie, większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami na Pomorzu Wschodnim od 30 mm do 50 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.