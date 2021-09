Zamach na WTC. "Ludzie stali jak skamieniali, patrzyli na odległy Manhattan, na zarys WTC w kłębach dymu w kompletnej ciszy"

Wydarzenia, które wstrząsnęły światem 11 września dwadzieścia lat temu stały się także udziałem mieszkających z Oceanem Polaków. Niektórzy szczęściem - nie ucierpieli w tych dramatycznych wydarzeniach, ale niemal otarli się o tę tragedię. Wieże WTC płonęły na ich oczach. Jest wśród nich pan Zbigniewa, który pracował na Manhattanie. Jak wspomina po latach te chwile, które - jak się miało okazać potem - zmieniły świat?

W USA mieszkał i pracował wówczas pan Zbigniew, mieszkaniec naszego regionu, dziś mieszkający w Beskidach. Był w Stanach Zjednoczonych 21 lat.

W Nowym Jorku pracował w banku, może kilometr od słynnych wież World Trade Center. Miał, jak wspomina, z okiem biura wspaniały widok, wieże górowały nad wszystkimi okolicznymi budynkami. W drodze do pracy codziennie przechodził pod bliźniaczymi wieżami, przez ich lobby, przejściem podziemnym - do banku, w którym pracował. To była najkrótsza droga.

Pan Zbigniew był odpowiedzialny w swojej firmie za utrzymanie systemu komputerowego do kupowania i sprzedawania akcji na giełdzie. Jego firma miała w WTC swoje serwery. Nie zaglądał tam często, robili to jego pracownicy. Jednak trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby był to dla niego normalny dzień pracy. A 11 września nie był w pracy, miał wolne...