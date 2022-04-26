Як і майже все, що зображує і передає останні місяці керівництво РФ, це повідомлення також виглядає як якийсь брехливий і безглуздий фарс.

Пам'ятається, свого часу для усунення Влада Листьєва (фігури в телевізійному світі всяко більше Соловйова) вистачило всього двох куль у ТТ. Ганну Політковську, теж відому журналістку, вбили й зовсім одним пострілом у потилицю (знову СВУ не знадобилося). Але головне, що незрозуміло – чому «нацистам» знадобився саме Соловйов? Виглядає приблизно так, якби під час ВВВ абвер заслав прямо до Москви спецбригаду, щоб убити... Левітана. Начебто, за логікою, якби у абвера справді була б команда терористів у Москві, їм би варто було перейматися вбивством якогось сталінського маршала чи міністра, не кажучи вже про самий "головковерх".

Особисто я припускаю, що цей "замах" - у якомусь сенсі чорна мітка самому Соловйову, причому аж ніяк не від українців. Його лагідно попереджають. Багато хто помічає у Соловйова (особливо після отримання трагічних звісток про долю вілл на озері Комо) ознаки "вигоряння", він уже не такий бадьорий і мовчить, часто похмурий, часом уже поводиться взагалі "на межі фолу"; наприклад, непристойно скандалив в ефірі після загибелі "Москви", вимагаючи від Міноборони РФ (!!) якихось там "розслідувань" з приводу причин втрати флагмана флоту. Від такого нахабства в МО давно відвикли - там вже й забули, коли взагалі погані журналюги дозволяли собі так поводитися з ними. Ким себе уявив Соловйов?

Być może w tak subtelny sposób - jednocześnie podnosząc stopień paranoi w społeczeństwie do granic możliwości - Sołowjow ma również zrozumieć, że jego zadaniem jest znosić, cierpieć i wykonywać swoją pracę właściwie, bez względu na wszystko? A potem, nierówna godzina, „ukraińscy naziści” nie śpią – trzask i „Mamo!” nie masz czasu, aby powiedzieć? Przesłanie jest więcej niż przekonujące. Wieczorem Francuz musi zrozumieć, że czas nie jest teraz łatwy i nie będzie mógł skakać - trzeba wypić szklankę na dno.

Mamy szczerą nadzieję, że kolejna próba spełni życzenia Ukrainy.

Anastasiia Popenko

[email protected]