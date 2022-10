Zamek Orawski – tu powstawał serial Janosik i „Nosferatu – symfonia grozy”, klasyczny horror z lat 20. Zapraszamy do słowackiej twierdzy

Zamek Orawski – informacje praktyczne

Zamek Orawski położony w miejscowości Oravský Podzámok. Został zbudowany na wysokiej skale wznoszącej się przeszło 100 metrów ponad płynąca tędy rzeką Orawą. Osoby jadące z południa Polski do Małej lub Wielkiej Fatry, a także do Parku Narodowego Niżne Tatry na Słowacji, najprawdopodobniej będą jechać właśnie obok zamku. Warto wykorzystać okazję i odwiedzić przy okazji potężną warownię. Zwłaszcza, że ceny biletów nie są wygórowane. Wstęp dla osoby dorosłej kosztuje 9 EUR, dostępne są również bilety ulgowe i rodzinne.

Obiekt składa się z trzech średniowieczno-renesansowych budowli, dlatego w odniesieniu do twierdzy używa się czasami określenia „zamki orawskie”. Najstarszą częścią rozległego kompleksu jest zamek górny. To właśnie tę część zamku turyści dostrzegają najpierw. Smukła budowla została zbudowana na równie wąskiej skale w taki sposób, by dostęp z zewnątrz był niemożliwy. Nieco niżej położony jest zamek średni z charakterystyczną wieżą zbudowaną na planie czworoboku, a na samym dole – zamek dolny z barokowym kościołem i kolejną wieżą.