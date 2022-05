Zamek pszczyński, rododendrony i róża Daisy. Zobaczcie zdjęcia

Maj to wyjątkowo piękny czas w parku pszczyńskim i wokół zamku. To czas kwitnienia m.in. rododendronów, których w dawnej posiadłości księcia pszczyńskiego jest bardzo dużo, i to w różnych kolorach. Szczególnie piękne są te przed zamkiem, które zachwycająco wyglądają na tle bieli elewacji zamku.

W tej chwili kwitnie także słynna róża Daisy, która przy wejściu do zamku rośnie od 2008 r. Była malutkim krzaczkiem, w tej chwili ma już imponujące rozmiary.