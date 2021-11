Zamek w Będzinie i park na wzgórzu polecają się na jesienny spacer. Czekają "magiczne miejsca" i kościół pw. św. Trójcy

Wzgórze Zamkowe w Będzinie to ciekawe miejsce na jesienny spacer. Warto też wybrać się do zamku i zajrzeć do kościoła św. TrójcyZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Piotr Sobierajski