Zamek w Bobolicach. Tak zmieniał się na przestrzeni lat. W połowie XX wieku był ruiną, teraz jest atrakcją Jury. Zobaczcie OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Zamek w Bobolicach to dzisiaj jedna z atrakcji Jury i województwa śląskiego. Zamek, dzięki wysiłkowi rodziny Lasockich, został odbudowany, ale nie zawsze tak było. W latach 50. XX wieku były tam tylko ruiny. Nowy obiekt nie wszystkim się podoba, niektórzy twierdzą, że nie przypomina poprzedniego zamku, ale nic nie zmieni faktu, że co roku przyciąga on tysiące turystów ze Śląska i całej Polski. Zobaczcie zdjęcia zmieniającego się zamku, które publikujemy dzięki uprzejmości Zbigniewa Zębika.