Zamieszanie wokół kolędy w Czatachowie gdzie jest Pustelnia Ducha Świętego i suspendowany ksiądz

28 grudnia ubr. ks. Kamil Jastrząb, wikariusz św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach, odwiedził teren kościoła filialnego pw. Ducha Świętego w Czatachowie, gdzie odmówił modlitwy.

Nie powinien tego robić.

- Bez wątpienia wikariusz miał dobre zamiary odwiedzając dawną pustelnię - mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. - Ale ten teren jest objęty zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów. Ta wizyta została wykorzystana do poróżnienia biskupa ordynariusza z księżmi z parafii żareckiej. Wizyta odbyła się bez wiedzy arcybiskupa. Wizyta nie była do końca przemyślana.

Oświadczenie w tej sprawie wydała parafia Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach

"W dniu 28 grudnia br. ks. Kamil Jastrząb, wikariusz naszej parafii, odwiedził teren kościoła filialnego pw. Ducha Świętego w Czatachowie.

Duchowny, w czasie odbywanej tym dniu w miejscowości Czatachowa wizyty duszpasterskiej (kolędy), udał się również do wyżej wymienionego kościoła filialnego. Zgodnie z istotą wizyty duszpasterskiej, wraz ze znajdującymi się tam osobami odmówił modlitwy i pobłogosławił miejsce oraz osoby (korzystając przy tym z obrzędu, który księgi liturgiczne przewidują dla wizyty duszpasterskiej), zapominając jednakże, że miejsce to zostało przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego obłożone zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów. Dla rozwiania wątpliwości co do charakteru tej wizyty, ks. Kamil - po zakończeniu obrzędu - skierował słowo, w którym jednoznacznie, choć życzliwie, wyraża swój brak poparcia wobec postawy osób zgromadzonych wokół dawnej pustelni („wiadomo, że w pewnych rzeczach się różnimy[…]”). Również podziękowania duchownego pod adresem ks. Daniela Galusa i innych obecnych tam osób za życzliwe przyjęcie, w niczym nie zaprzeczają faktowi, że teren dawnej pustelni jest własnością archidiecezji częstochowskiej, nielegalnie zajmowaną przez ks. Daniela Galusa i osoby wokół niego skupione.

Zaistniała sytuacja nie oznacza w żadnej mierze akceptacji dla obecności na terenie dawnej Pustelni suspendowanych duchownych, nielegalnego zajmowania kościoła należącego do parafii w Żarkach, czy działalności gromadzącej się tam grupy wiernych, podobnie jak wizyta kolędowa w domu danej rodziny nie oznacza akceptacji sposobu życia jej członków. Miała jedynie na celu wspólną modlitwę i okazanie ludzkiej życzliwości, pomimo różnicy stanowisk („różnice są, ale nie kłócimy się ze sobą, tylko się darzymy miłością[…]”). Odwiedziny nie zostały także ustalone z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim.

Wszystkich zaskoczonych czy zgorszonych tą sytuacją serdecznie przepraszamy za brak roztropności i spowodowany tym zamęt.

Ks. Stanisław Kotyl (proboszcz), Ks. Kamil Jastrząb (wikariusz)"