Zamknięta łącznica A4 z DK 86 na Tychy utrudnia życie kierowcom. Urzędnicy nie chcą jej jednak teraz otwierać. Dlaczego?

- Często tędy przejeżdżam i naprawdę nie mogę się nadziwić, po co te utrudnienia dla nas, kierowców. Łącznica jest zamknięta i nic się na niej nie dzieje, nie ma tam żadnych prac drogowych. Po prostu wyłączono ją z ruchu. A ja, żeby pojechać w kierunku Tychów muszę na węźle Murckowska pojechać na Sosnowiec i zawrócić na najbliższym zjeździe. Po co tak ludziom utrudniać życie? To absurd – denerwuje się nasz Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).