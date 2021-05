"Zanocuj w lesie": dzięki temu projektowi możemy udać się na świetny leśny biwak na Jurze i nie tylko

"Zanocuj w lesie" to program udostępniający wiele miejsc do biwakowania w lasach w całej Polsce.

"Zanocuj w lesie" to program, dzięki któremu nasze piękne lasy otwarte będą na wszystkich miłośników natury, także amatorów. Do tej pory, w Polsce było niewiele ponad 40 miejsc w lasach, gdzie można było legalnie przenocować. Dzięki programowi zapewnia je każde z 425 nadleśnictw. Co ważne, miejsca, które wyznaczone zostały na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pozwalają na to, by poznać wszystkie jej atuty.

"Zanocuj w lesie" na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Lasy państwowe, we współpracy z nadleśnictwami w całej Polsce, a także z grupą GOPR, Związkiem Gmin Jurajskich oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, wypracowali program "Zanocuj w lesie". Przez blisko rok, miłośnicy survivalu brali udział w pilotażowym programie, by wypracować ten, którego inauguracja miała dziś miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Siewierz. We wszystkich 425 nadleśnictwach w całej Polsce, znajdziemy miejsca, gdzie legalnie, ale i bezpiecznie możemy wybrać się na biwak. Lasy otwierają się także na amatorów, którzy dotychczas bali się, czy dadzą sobie radę w leśnych warunkach. Miejsca są odpowiednio dostosowane, do osób z każdym doświadczeniem, nawet najmniejszym. - Dziś można na dziko, ale w bezpiecznych i sprawdzonych miejscach zanocować, rozbić namiot. Stawiamy naprawdę symboliczne warunki - zgłoszenie pobytu powyżej dwóch dni lub grupy powyżej 9 osób, a także zakaz pozyskiwania drewna oraz palenia otwartego ognia poza wyznaczonymi strefami. To minimum formalności za maksimum doznań, jakie daje przebywanie w lesie i jego otoczeniu - mówił Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Jak znaleźć miejsce i jak biwakować? Jeżeli zamierzamy w danym miejscu pozostać krócej niż dwa dni i nie wybieramy się dużą, liczącą ponad 9 osób grupą, nie musimy nikomu zgłaszać zamiaru nocowania w lesie. W innym wypadku należy powiadomić odpowiednie dla terenu nadleśnictwo. Gdzie możemy znaleźć miejsca, w które możemy wybrać się na biwak? Są dwie opcje - pierwszą jest aplikacja na smartfony. Aplikacja o nazwie mBDL pozwoli nam sprawdzić miejsca do biwakowania w lasach w całej Polsce. Dostępna jest zarówno na smartfony z systemem Android, jak i iOS. Drugą opcją jest odwiedzenie strony interesującego nas nadleśnictwa - znajdują się tam wszystkie informacje o istniejących miejscach.

- Wybieraliśmy miejsca tak, by w każdym nadleśnictwie było około 1,500 ha terenu do nocowania. Wybieraliśmy także miejsca ciekawe przyrodniczo. Chodziło nam o to, by ludzie mogli zobaczyć coś ciekawe, czyli na przykład ostańce, zamki, jeziora - powiedział nam Sławomir Cichy, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z Olkusza przejdziemy całą Jurę Na inauguracji nie zabrakło także samorządowców - gminy jurajskie proponują wiele dobroci i pięknych miejsc do zwiedzenia. Miejsca do biwakowania wyznaczono specjalnie tak, by łatwo dostać się do najpiękniejszych miejsc, jakie proponuje nam Jura Krakowsko-Częstochowska. Co ciekawe, jeśli naszą biwakową wycieczkę rozpoczniemy w Olkuszu, w ciągu tygodnia zobaczymy większość najciekawszych jurajskich miejsc. - Sam pomysł "Jurajska Przygoda" został wymyślony w ten sposób, że nie mając samochodu, zaczynając na przykład w Nadleśnictwie Olkusz, przez tydzień, codziennie nocując w lesie, możemy zobaczyć wiele jurajskich atrakcji. Zatrzymując się w miejscach bezpiecznych, w których mamy pewność, że możemy zanocować. Jeśli ktoś planuje na przykład weekendowy pobyt i chce dostać się tu samochodem, na pewno w pobliżu każdego miejsca znajdzie parking, gdzie będzie mógł swój pojazd pozostawić - mówi Sławomir Cichy.

Jak biwakować bezpiecznie? Szukając miejsca do biwakowania, każde z nich ma swój regulamin, gdzie znajdziemy wszystkie zasady jak biwakować w lesie bezpiecznie i legalnie. Najważniejszymi to palenie otwartego ognia w wyznaczonych strefach, zakaz pozyskiwania drewna oraz nakaz trzymania psów na smyczy. Regulaminy różnią się także tym, że nie w każdym miejscu możemy używać kuchenki turystycznej. Dziś, symboliczny klucz do lasów otrzymał Robert Pilarczyk, naczelnik grupy Jurajskiej GOPR. To właśnie oni będą czuwali nad bezpieczeństwem biwakujących. Dostępni 7 dni w tygodniu i 24/h będą w stanie udzielić pomocy, której miejmy nadzieje, będzie potrzeba jak najrzadziej. Należy pamiętać także o zachowaniu porządku. Program ma na celu przede wszystkim promocję spędzania czasu w naszych pięknych lasach. Należy je pozostawić po sobie takie same, jak zastaliśmy.

- Przed taką wycieczką na pewno trzeba się odpowiednio do niej przygotować. Należy mieć zawsze naładowaną komórkę, by w razie czego móc nawiązać kontakt z bliskimi, czy służbami. Trzeba mieć także w plecaku ubrania na każde warunki atmosferyczne - wieczory oraz noce mogą być niespodziewanie bardzo chłodne. Dobrze jest powiadomić wcześniej bliskich gdzie i na ile się wybieramy. Trzeba także pamiętać o mapie - tej papierowej oraz w telefonie, by nie zgubić się w lesie - powiedział nam Robert Pilarczyk, naczelnik grupy Jurajskiej GOPR.

Zwierzęta też potrafią się śmiać