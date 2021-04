Zanocuj w lesie: nowe miejsca wyznaczone na Jurze. Program Lasów Państwowych startuje 1 maja

- Chociaż formalnie dopiero powyżej przedstawionych norm należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa większą liczbę osób i dni pobytu, to zachęcam, ze względów bezpieczeństwa, by zawsze zgłaszać taki nocleg. Szczególnie, gdy uczestniczą w nim dzieci – zachęca Marcin Polak, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. Jest to program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.