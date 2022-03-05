Запеклі бої на інформаційному фронті. Walka na froncie informacyjnym

Початок 2014 року, період протестів на Майдані – саме тоді Росія розпочала агресивну пропаганду з метою делегітимації української влади в очах населення. «Хунта», «геноцид», «фашистський режим» - такі характеристики звучали з російських телеканалів стосовно України тоді. Аналогічні фрази в свій бік ми чуємо і зараз, а «неонацизм», приписаний чинній українській владі, став головною темою в російських ЗМІ.
Російська пропаганда часто на озброєння бере емоції, намагається ними виштовхнути раціональне зерно. Звідси і чисельні фейки та інтерпретація реальних подій у вигідному для окупантів ключі. Мета інформаційної війни – послабити моральні сили супротивника. Про це варто пам’ятати та не піддаватися провокаціям ворога!
Кожен з нас може допомогти Україні виграти війну на інформаційному фронті! Тому насамперед, ми повинні контролювати свою поведінку у соціальних мережах, де зараз проводимо багато часу і бачимо безліч різної інформації.
Не допомагайте ворогу, переказуючи у соціальних мережах місця та напрямки руху нашої воєнної техніки, а тим паче не знімайте це на відео! Не варто також публікувати відео мародерства та проявів не коректної поведінки наших співвітчизників на вокзалах, в магазинах тощо.
Замість цього публічно підтримуйте і дякуйте нашим захисникам, пишіть про те, як ми пишаємося кожним їхнім подвигом. Так пропагандистам буде важче посіювати міфи, що українська армія обстрілює своїх громадян. Атмосфера вдячності Збройним Силам України за їхню щоденну відвагу та героїзм породить у суспільстві зовсім інший клімат, який в результаті допоможе не падати духом та не втрачати віру!
Kateryna Yakovleva
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