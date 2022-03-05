Запеклі бої на інформаційному фронті. Walka na froncie informacyjnym

Початок 2014 року, період протестів на Майдані – саме тоді Росія розпочала агресивну пропаганду з метою делегітимації української влади в очах населення. «Хунта», «геноцид», «фашистський режим» - такі характеристики звучали з російських телеканалів стосовно України тоді. Аналогічні фрази в свій бік ми чуємо і зараз, а «неонацизм», приписаний чинній українській владі, став головною темою в російських ЗМІ.

Російська пропаганда часто на озброєння бере емоції, намагається ними виштовхнути раціональне зерно. Звідси і чисельні фейки та інтерпретація реальних подій у вигідному для окупантів ключі. Мета інформаційної війни – послабити моральні сили супротивника. Про це варто пам’ятати та не піддаватися провокаціям ворога!

Кожен з нас може допомогти Україні виграти війну на інформаційному фронті! Тому насамперед, ми повинні контролювати свою поведінку у соціальних мережах, де зараз проводимо багато часу і бачимо безліч різної інформації.