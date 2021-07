Zapomniany mały Oświęcim w Łodzi. Rozmowa z Błażejem Torańskim, współautorem książki "Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi"

Po wojnie bolesny temat związany z obozem koncentracyjnym dla dzieci i młodzieży polskiej został przemilczany. Dlaczego na kartach historii zamazano ślady związane z obozem w Litzmannstadt?

Błażej Torański: - Po lekturze „Małego Oświęcimia” ludzie pytają mnie, dlaczego nie ma do Łodzi, do ulicy Przemysłowej, takich pielgrzymek, jak do Auschwitz. A przecież był to jedyny w Polsce niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci – od szóstego do szesnastego roku życia, czasami niemowląt. Obergruppenführer Oswald Pohl, szef Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS, wymieniał go wśród piętnastu obozów koncentracyjnych. Obok Auschwitz–Birkenau, Dachau, Buchenwaldu, Ravensbrück, Mauthausen czy Gross–Rosen. Dlatego ten obóz powinien być upamiętniany na miarę Yad Vashem. Tymczasem nigdy nie osadził się w świadomości zbiorowej Polaków. Przez lata był przemilczany. Zapomniany. Czasami przykrywany dywanem cenzury i propagandy.

Przyczyn jest wiele. O tych zbrodniach świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Niemcy zniszczyli dokumentację. W archiwum w Katowicach ocalały tylko dokumenty dotyczące genezy obozu. Ukryto go na pięciu hektarach, za trzymetrowym drewnianym płotem oddzielającym od łódzkiego getta. Deska obok deski. Przybite bez prześwitu, aby oko ludzkie nie mogło niczego dostrzec. Od strony żydowskiego cmentarza podwyższono mur. Drut kolczasty, wieże strażnicze, uzbrojeni esesmani, psy. To piekło istniało od grudnia 1942 do stycznia 1945 roku.