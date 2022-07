Zapomniany market w Częstochowie - był pierwszym tego typu sklepem w mieście. MarcPol zamknięto 7 lat temu. Dziś miejsce straszy. Zobaczcie

To nie otwarta w 1995 roku Billa, a uruchomiony w 1992 roku MarcPol był pierwszym dużym sklepem wielkopowierzchniowym w Częstochowie. Do tej pory częstochowianie robili zakupy głównie w sklepach spod szyldu Społem, jak Sezam, czy Megasam, na targowiskach i w małych prywatnych sklepach, który lawinowo zaczęło przybywać na początku lat 90. Był też market Lobo przy DK1, ale ten działał dość krótko. Obecnie budynek MarcPolu niszczeje. Sieć upadła 6 lat temu.

Tak zaczynał MarcPol

Pierwsze lata firmy MarcPol to działalność hurtowa. Drugi obszar działalności to handel detaliczny ekskluzywną odzieżą w centrum Warszawy. MarcPol był importerem i dystrybutorem eleganckich ubiorów firm "Betty Barclay", "Chabal", "Dressler". Był też pierwszą firmą w Europie Wschodniej posiadającą uprawnienia do dystrybucji towarów francuskiej firmy "Lacoste". Otworzył też w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej pierwszy prywatny, dewizowo-złotowy sklep w Polsce, z możliwością wymiany walut.

MarcPol w Częstochowie

W 1992 roku, oprócz placówki w Częstochowie MarcPol uruchomił pod swoim szyldem kolejne duże placówki handlowe w Białymstoku, Kielcach oraz w Warszawie na Placu Defilad i przy ul. Wóycickiego. Przez lata firma z polskim kapitałem oferowała swoim klientom atrakcyjne towary, często z lokalnego rynku, po atrakcyjnych cenach. Jednak gdy do polski weszły pierwsze sieci super i hipermarketów pozycja MarcPolu zaczęła słabnąć. Sieć dobiła ostatecznie masowa ekspansja dyskontów. W 2016 roku doszło do zamknięcia większości sklepów sieci w Polsce. Nie przetrwał też częstochowski market, który w przeciwieństwie do innych, wynajmowanych placówek, był własnością MarcPolu, ale i to sieci nie pomogło.