Zapora w Parku Śląskim. W okolicy stawu Hutnik powstał polder przeciwpowodziowy

Zapora w Parku Śląskim? To część polderu przeciwpowodziowego

W okolicy stawu Hutnik można zobaczyć nowy wał biegnący wśród parkowych drzew oraz kładkę z zaporą. W galerii zdjęć można zobaczyć fotografie tej nowej inwestycji. Co to właściwie jest i do czego służy? Wyjaśniamy. To część polderu przeciwpowodziowego w Parku Śląskim.