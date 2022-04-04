“Запрошую Меркель і Саркозі відвідати Бучу” – Зеленський ("Zapraszam Merkel i Sarkozi do Buczy" – Zełenski)

"Обов'язково буде й новий санкційний пакет проти Росії. Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не лише про Росію, а й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю", – повідомив очільник країни.

"Був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, 2008 року, була захована відмова приймати Україну до Альянсу. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію. Зможуть переконати її поважати Україну й нормально жити поруч із нами. За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі. А тепер боремося за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової", – зазначив президент.

Також Зеленський запросив Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі відвідати Бучу й побачити, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії".

"Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Nie obwiniamy Zachodu. Nie obwiniamy nikogo poza konkretną rosyjską armią, która zrobiła to przeciwko naszemu narodowi. Z wyjątkiem tych, którzy wydawali im rozkazy. Ale mamy prawo mówić o niezdecydowaniu. O tym, jaka była droga do takiego Bucza, do takiego Gostomla, do takiego Charkowa, do takiego Mariupola. Nie mamy niezdecydowania. Bez względu na to, w jakim bloku lub bloku się znajdujemy, rozumiemy jedno: musimy być silni – dodał.

Anastasiia Popenko

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