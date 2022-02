Zaprosili Ukraińca na wódkę. Potem go pobili i okradli. Policjanci w Dąbrowie Górniczej wyłapali po kolei całą trójkę napastników

Rozbój miał miejsce pod koniec stycznia tego roku. Do 35-latka idącego późnym popołudniem ulicą Komuny Paryskiej podeszło trzech mężczyzn. Obywatel Ukrainy został zaproszony na wódkę do jednego z mieszkań w pobliskim bloku. W trakcie imprezowania napastnicy zaatakowali swego gościa. Kopali go i bili. Na koniec zabrali pokrzywdzonemu telefon komórkowy oraz gotówkę. Łączną kwotę strat wyceniono na ponad 1500 złotych.