Żarki Letnisko: Pijany mężczyzna wpadł do basenu w Żarkach-Letnisku. Miał ponad 1 promila alkoholu Bartosz Żołnierczyk

Do tragedii mogło dojść na otwartym basenie kąpielowym w Żarkach Letnisku. 19 stycznia br. pijany mężczyzna wpadł tam do wody. Z powodu ochłodzenia organizmu, został zabrany do szpitala. Z basenu pomimo pory roku, nie jest spuszczona woda.