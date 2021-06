ZARYS International Group przekazało fartuchy i maseczki do szpitali. Skorzystają z nich medycy z ośmiu szpitali w województwie śląskim

Sytuacja pandemiczna poprawia się, jednak lekarze nadal potrzebują pomocy. ZARYS przekazał w czerwcu 2021 roku darowiznę do 49 szpitali w różnych częściach Polski. To fartuchy ochronne i maski. Fartuchy chirurgiczne są pełnobarierowe, zostały wykonane z włókniny o wyższej gramaturze. Charakteryzują się dobrą odpornością na przenikanie drobnoustrojów. Maski medyczne FFP2 to produkty o wyższej - na poziomie 94 proc. - klasie filtracji. Pełna wartość darowizny, to blisko pół miliona złotych.