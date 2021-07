Zasada: Donald Tusk wrócił. Wszyscy wróciliśmy, gdzieś tak do roku 2006. O ostatniej szansie PO i gomułkowskim pałkarstwie rządowej tv

Miało być o Tusku i będzie, ale najpierw o efekcie Tuska w tak zwanej telewizji publicznej. To, co w tym tygodniu wyprawiano w Wiadomościach TVP i w stacji TVP Info w związku z jego powrotem do PO i polskiej polityki, jest obrazem propagandowego zdziczenia na skalę, jakiej w Polsce nie było od czasów PRL. Nazwisko Tuska każdego dnia pada w Wiadomościach ze 40 razy: odpowiada on za wzrost agresji w polityce, wszelką nieudolność, korupcję i nepotyzm, Tusk jest „w klubie przyjaciół Putina”, jego come back „ucieszył Niemców”, a on sam – na dowód tego – od tygodni mówi w TVP po niemiecku. Bohaterowie ulicznych sond klną się, że Tusk to kanalia, szalejące mikrofony TVP gonią go jak psy po sejmowych korytarzach, a publicystyczni obrońcy pluralizmu z innych mediów nawilżających władzy prześcigają się w udowadnianiu tuskowej niegodziwości.