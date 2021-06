Zasada: Kukiz zaprzyjaźnił się z Kaczyńskim. 16 lat temu był w komitecie poparcia Tuska, o którym potem śpiewał brzydkie rzeczy

Ze znanych piosenkarzy, którzy mieli częstsze i bliższe kontakty z mafią niż Paweł Kukiz, do głowy przychodzi mi tylko Frank Sinatra. I to na swój sposób zabawne, jak najważniejszy antysystemowiec aksamitnie wkomponował się w politykę, którą zamierzał zaorać i posypać wapnem - pisze Marcin Zasada, publicysta "Dziennika Zachodniego".

Nigdy nie zapomnę Pawła Kukiza z początków Piersi. Jego „Silesian Song” na przykład to urocze świadectwo wyidealizowanego Śląska, z którego Kukiz sam się wywodzi i który – jak widać i słychać – dobrze rozumiał. W ostatnich latach pan Paweł miotał się pomiędzy popowymi piosenkami dla taksówkarzy, patriotycznymi uniesieniami i śpiewaniem na melodię „dobrej zmiany” o „zdradzieckich mordach”, „kaście sędziowskiej” oraz złym Tusku. W sumie nic nowego - dawno temu na własne oczy widziałem, jak w programie u Cejrowskiego, w telewizji, żałował, że nagrał „ZChN zbliża się”. Kukiz-polityk jest podobny - zbyt niestabilny, by traktować go poważnie. Przypominam tylko, że to on, stary punkowiec z Jarocina, 6 lat temu wprowadził do Sejmu narodowców.

Całe to jego gadanie o zorganizowanej przestępczości w polskim Sejmie jest tak samo przerysowane i komiczne jak opowieść o wejściu Kukiza do pałacu, by „poderżnąć gardło dyktatorowi” (twórczość Kukiza, rzecz jasna). Któremu dyktatorowi? Na razie pan Paweł zaprzyjaźnił się z Jarosławem Kaczyńskim. 16 lat temu był w komitecie poparcia Donalda Tuska, o którym potem śpiewał brzydkie rzeczy w piosenkach. Pamiętam miny śląskich ludowców, gdy dwa lata temu przyklepano wyborczą koalicję Kukiz’15 z PSL. Cztery lata wcześniej Kukiz mówił o PSL, że to mafia, złodzieje i komusze złogi.

Jeszcze rok temu nazywał PiS też mafią, ale „tępawą”, w dodatku arogancką i butną. I co? Jest mała koalicja Kukiz’15 i PiS, nazywana dla niepoznaki „porozumieniem programowym”. Dziś pan Paweł zapowiedział, że w przyszłym tygodniu pakt zostanie podpisany i wytłumaczony w szczegółach. Tu chyba specjaliści od prawa karnego powinni się wypowiedzieć, ale mnie wydaje się, że człowiek, który ciągle robi jakieś interesy ze zorganizowaną grupą przestępczą, sam staje się jej częścią lub (gorzej): zakładnikiem. Chyba że te wszystkie mafie to jedynie kukizowska interpretacja starej korwinowskiej doktryny o „bandzie czworga”. Wtedy zasadne wydaje się pytanie, czy Kukiz nie bardzo wie, co mówi, czy nie bardzo wie, co czyni. Ani jedno, ani drugie, a zwłaszcza: jedno i drugie razem, nie wystawia dobrego świadectwa politykowi. Nawet takiemu, który za polityka się nie uważa.

W polityce od naiwności się nie umiera, ale życie pełne jest rozczarowań. W poprzedniej kadencji Sejmu Kukiz nie wskórał nic z armią 42 posłów. Dziś dogadał się z PiS w ocalałym po licznych turbulencjach kwartecie, po czym tzw. „ustawa antykorupcyjna” autorstwa K’15 trafiła do parlamentu.

Nie wiem, czy Kukiz wie, ale PiS nie potrzebuje go po to, by przeprosić się z JOW-ami czy wyplenić nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Kukiz potrzebny jest do szachowania Jarosława Gowina (i chodziło nie tyle o głosy K’15, co o to, by nie miał ich Gowin, dogadany z Kukizem w marcu), czyli, po kukizowemu: do ewentualnego przetrwania „systemu”. W ten sposób – zakładam – człowiek, który miał system rozsadzić, staje się narzędziem w jego rękach. Nie zdziwię się, jeśli najtrwalszą zdobyczą Kukiza w pakcie z PiS będą miejsca na listach wyborczych. Niech będzie. Polska polityka nie jest gorsza z solową krucjatą Pawła Kukiza. Ale nie jest też ani trochę lepsza, a to znaczy, że szanowny pan Paweł znalazł jedynie swój kawałek placu na tej marnej estradzie.

