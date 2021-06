Zasada: Lidia Staroń nie została Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Ale niesmak pozostał. Państwo nie potrzebuje hakerów, żeby się ośmieszać

Występ niedoszłej Rzecznik Praw Obywatelskich poprzedzający ostateczne odrzucenie w głosowaniu jej kandydatury na RPO był kuriozalny. Pytania padały lepsze i gorsze, nastawione na kontrę, ale generalnie nie odbiegające od standardu w takich sytuacjach. Problem w tym, że to głównie odpowiedzi pani senator dowodziły jej niekompetencji, słabego przygotowania i marnej orientacji w obszarach funkcjonowania Rzecznika. Czasem również obnażały jej podstawowe braki we władaniu językiem ojczystym.

Jedno pytanie, jakie dziś w Senacie nie padło, to: „Jak do tego doszło?”. I nie mam na myśli politycznych gierek PiS z opozycją, których tym razem stawką był senatorski mandat zwalniany przez Staroń z chwilą powołania na RPO. „Jak do tego doszło?” w tym sensie, że ktoś w PiS uznał tę kandydaturę za wartą nowego politycznego kompromisu (z Kukizem i częścią Konfederacji, bez Gowina) i przeforsowania w Sejmie.