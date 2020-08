Zasada o flagach od rządu: Na Śląsku oszczędzimy na masztach. To lekcja patriotyzmu tak fasadowego, że nawet autorzy nie wiedzą, co zasłania

„Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej” - powiedział wczoraj premier, przedstawiając założenia nowego rządowego programu w Tychach. Celem tego programu jest m.in. „godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”.

Program. Rządowy. Flaga w każdej gminie. No niech będzie, choć uprzejmie dementuję, jakoby śląskie słońce wciąż zasłaniały pruskie sztandary. Wspólnota Rzeczypospolitej? Premier jest jednak taki romantyczny… W tej wspólnocie inność i odmienność szanowana jest tak jak przedstawiciel handlowy szanuje służbowe seicento. No i szczegóły. Godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej? Te maszty to wysokie na 50 metrów, czy takie do samego nieba, 100-metrowe jak przy Muzeum Bitwy Warszawskiej, które wkrótce otworzy minister Antoni Macierewicz? A przepraszam, 100-lecie Bitwy Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej, upamiętnił mocną zapowiedzią na tle makiety, że to muzeum kiedyś powstanie. Na drugim planie odbywał się też balet koparek, które dzień po wystąpieniu zniknęły z placu budowy. Kolejny spektakl zapewne za 3 lata, przed kolejnymi wyborami.