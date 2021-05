Zasada: PiS ma nowy ład. W socjalistycznej krasie, ale jest. PO ma starą ładę, w której co chwilę ktoś komuś chce wyrwać kierownicę

Kochani, w listach i telegramach pytacie mnie, jaki jest właściwie problem z Platformą Obywatelską. Najprościej jak potrafię: PiS ma nowy ład. W pełnej socjalistycznej krasie, ale jest. Jakiś. PiS ma nowy ład, a PO ma starą ładę, w której co chwilę ktoś komuś chce wyrwać kierownicę.

Więcej metafor nie będzie, bo i co tu więcej przenosić. Największa, całkiem liczna i zamożna partia opozycyjna od 6 lat nie może pojąć, dlaczego wciąż przegrywa z PiS-em: jak nie w wyborach, to w sondażach. Ciągle słyszymy, że Platforma coś pisze, jak nie deklaracje ideowe, to listy jednych członków do drugich. Zaś te wewnętrzne tarcia, nieuniknione po utracie i nieodzyskaniu władzy, będącej jedynym spoiwem każdej dużej partii, są dla mediów bardziej interesujące niż prezentowane dość chaotycznie pomysły programowe. To tylko pogłębia frustracje. Bo czego PO nie wymyśli, PiS zrobi coś atrakcyjniej lub przykryje czymś innym. Nigdy nie byłem w żadnej partii i nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek był, ale pewne rzeczy są proste i uniwersalne. 5 minut a la Szymon Hołownia ma się raz w życiu. Potem jest praca, kursy improwizacji, budowanie wiarygodności i trwałych sojuszy. Jest, albo nie. A Platforma pozostaje partią albo leniów, albo ludzi niezdolnych do snucia strategii sięgających do przodu dalej niż tydzień lub dwa. Skrzydło leniów uważa, że PiS po pierwsze załatwi się samo. Po drugie: że dobro w końcu zatryumfuje, bo w finałowej scenie na polu bitwy pojawi się Trzaskowski. Doceniam, bo idzę tu inspiracje finałową odsieczą Gandalfa we „Władcy Pierścieni” czy samotną szarżą Luke’a Skywalkera w „Gwiezdnych wojnach”. Tylko przypominam, że Trzaskowski, niespełna rok temu przerżnął wygrane dla siebie wybory prezydenckie.

Ta bierność, pardon: romantyczna wiara w cuda, zastępuje w PO perspektywiczne myślenie. Kiedyś w Platformie nikomu nie zaświtało, że może 500+ się uda i tłuczenie, że „nie ma szans, tak nie wolno, zbankrutujemy” jest tylko wyświadczaniem przysługi Prawu i Sprawiedliwości, które na 1000 procent zrealizuje swój flagowy program. Zachowanie w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy to mniej więcej powtórka tego samego błędu. Ktokolwiek w PO ocenia ryzyko własnych deklaracji i decyzji?

Partia opozycyjna powinna recenzować rząd. Rząd zły, przecież, więc łatwiej być nie może. To dlaczego w wydaniu PO wygląda to zawsze na lichą reaktywność? Odpowiadam pytaniem. A kogo Platforma przez 6 lat (albo i 10) wykreowała w górnictwie i energetyce? Jednego polityka, który zna się na rzeczy, który pilnuje, punktuje i buduje swoją wiarygodność? Koniec górnictwa na Śląsku, transformacja, również energetyczna, a od wczoraj Turów, Czechy, Bełchatów. Sprawy wagi ciężkiej. Kogo ma Platforma, o kim wiemy, że wie, co mówi? To może covid, kryzys w służbie zdrowia, koszmarne statystyki zgonów? Czy można wyobrazić sobie lepsze warunki do zaistnienia dla (hipotetycznego) przyszłego ministra zdrowia? Od ponad roku największym i najchętniej słuchanym krytykiem poczynań rządu jest Andrzej Sośnierz. Do niedawna poseł PiS. A edukacja? A polityka międzynarodowa? Niestety dla Platformy, wszyscy w partii wyrośli na specjalistów od demokracji i konstytucji.