Затримання Анатолія Шарія. Zatrzymanie Anatolija Shary

Про це 5 квітня повідомили в СБУ.
Відомо, що правоохоронні органи Іспанії за вимогою Служби безпеки України затримали зрадника Шарія 4 травня 2022 року.
"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 111 - Державна зрада
ст. 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Звинувачення Шарію було пред'явлено у лютому 2021 року. Тоді СБУ повідомила, що він із 2012 року за допомогою соцмереж, ЗМІ та російських телеканалів «сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій».
Według śledztwa Sharii „zdyskredytował politykę państwową Ukrainy, celowo i celowo rozpowszechniając manipulacyjne, zniekształcone informacje o inicjatywach rządowych i wydarzeniach na wschodzie kraju”.
Anastasiia Popenko
[email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Relacja Naczelnika policji w obwodzie charkowskim