Затримання Анатолія Шарія. Zatrzymanie Anatolija Shary

Про це 5 квітня повідомили в СБУ.

Відомо, що правоохоронні органи Іспанії за вимогою Служби безпеки України затримали зрадника Шарія 4 травня 2022 року.

"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 - Державна зрада

ст. 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.