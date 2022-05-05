Затримання Анатолія Шарія. Zatrzymanie Anatolija Shary

Anastasiia Popenko
Anatoliy Shara
Anatoliy Shara Twitter
Udostępnij:
Протягом 10-ти років Анатолій Шарій фактично був рупором Кремля. І ось нарешті це сталось. Затримання кремлівської маріонетки – і, до речі, не у Москві, а в Іспанії.

Про це 5 квітня повідомили в СБУ.

Відомо, що правоохоронні органи Іспанії за вимогою Служби безпеки України затримали зрадника Шарія 4 травня 2022 року.

"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 - Державна зрада

ст. 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Звинувачення Шарію було пред'явлено у лютому 2021 року. Тоді СБУ повідомила, що він із 2012 року за допомогою соцмереж, ЗМІ та російських телеканалів «сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій».

Według śledztwa Sharii „zdyskredytował politykę państwową Ukrainy, celowo i celowo rozpowszechniając manipulacyjne, zniekształcone informacje o inicjatywach rządowych i wydarzeniach na wschodzie kraju”.

Anastasiia Popenko
[email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Relacja Naczelnika policji w obwodzie charkowskim

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie