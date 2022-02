Zatrzymano siedmiu mężczyzn podczas nielegalnej produkcji papierosów w powiecie częstochowskim. Fabryka działała na prywatnej posesji

Fabryka papierosów na prywatnej posesji

Przyłapani podczas nielegalnej produkcji

Akcja wkroczenia funkcjonariuszy do fabryki, przeprowadzona w ramach śledztwa, miała miejsce w momencie rozpoczęcia nielegalnej produkcji papierosów. W kilku wygłuszonych i wentylowanych pomieszczeniach, służby znalazły ukrytą linię produkcyjną, kompresory, agregat prądotwórczy oraz papierosy, tytoń i inne niezbędne komponenty, między innymi filtry czy bibuły. W pomieszczeniach znajdowały się również pudełka, wyglądające jak te do przewożenia pizzy, do których pakowano wytworzone papierosy. Wszystkie maszyny, służące do produkcji oraz pozostałe przedmioty zabezpieczono, a przejęty przez funkcjonariuszy towar oszacowano wstępnie na kwotę około miliona złotych.