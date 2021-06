Zawalona kamienica Świerklaniec w Rybniku jest odbudowywana po katastrofie budowlanej. Jak będzie wyglądała?

Maszyna wyciągowa Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku znów działa! Ma być największą atrakcją rewitalizowanej kopalni

Ponad stuletnia maszyna w Zabytkowej Kopalni Ignacy znów działa. Wyprodukowane w 1920 roku we Wrocławiu dzieło Linke-Hofmann-Werke AG, które przez lata obsługiwało kopalniany szyb "Ignacy" powraca w innej formie. Ma być atrakcją turystyczną. Miasto chce, by to właśnie dla niej do Niewiadomia zjeżdżały tłumy odwiedzających.