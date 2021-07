Zawiercie. Dworzec w PKP jest w opłakanym stanie. Mieszkańcy i pasażerowie są wściekli

Brak wejścia do dworca w Zawierciu

Dworzec PKP w Zawierciu od dziewięciu miesięcy zdaje się być zamkniętym na pasażerów. Główne wejście do dworca jest zastawione taśmami, a schody są zupełnie zdewastowane. Pozostają dwa boczne wejścia, niewystarczająco oznakowane. Dlaczego? Pasażerowie, którzy są pierwszy raz na tym dworcu nie mogą znaleźć kas. Jak opowiadają w liście do naszej redakcji, wielokrotnie zdarza się, że wchodzą do kiosku pytać o bilety, bo prosto do niego prowadzi jedno z wejść bocznych do dworca.

- Pasażerowie błądzą chcąc dostać się do kasy, a przez przypadek pytają panią sprzedającą prasę w kiosku o kupno biletów PKP. Dochodzi przez to do zamieszania. Po dużych opadach woda wlewa się do budynku, co potwierdzają panie pracujące na dworcu - piszą mieszkańcy.

W samym budynku dworca znajduje się także niewiele koszy na śmieci. Zdarzają się sytuacje, że pasażerowie zostawiają śmieci na posadzce, czy ławkach, w których siedzą w budynku.