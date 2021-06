Zawiercie. Dzień baniek mydlanych to frajda dla najmłodszych. Dzieciom uśmiech nie schodził z twarzy. Zobaczcie zdjęcia

NOWE Książka „Mała zielarnia w Paryżu”. Leniwie poprowadzi nas wąskimi uliczkami Montmartre’u i opowie o miłości

Książka „Mała zielarnia w Paryżu” niespiesznie, ale bardzo uważnie poprowadzi nas po paryskich zaułkach i opowie o tym, co ważne. Tym, którzy nie odkryli jeszcze uroków Paryża zapachnie kawą, ciastkiem z czekoladą, zwróci uwagę na przystojnych Francuzów i być może zachęci do wyprawy do stolicy świata. Ale pod płaszczyzną wszystkich symboli, które kojarzą się nam z Francją, ukryte zostaje przekonanie, że najważniejsze są rodzinne więzi, miłość i przyjaciele.