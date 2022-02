Zawiercie. Dziki uprzykrzają życie mieszkańcom osiedla Kromołów. Złożyli petycję w tej sprawie

- Zwracamy się z prośbą o interwencję i podjęcie działań mających na celu ograniczenie obecności dzików na naszym osiedlu. Codziennie jesteśmy świadkami sytuacji, w których dzikie zwierzęta wkraczają na tereny zamieszkałe. Dziki pojawiają się nie tylko wieczorem i w nocy, ale żerują w ciągu dnia, co wywołuje niepokój wśród wielu z nas, głównie dzieci, które boją się wracać do domu ze szkoły. Boimy się wyjść na spacer, jesteśmy ograniczeni, co do wyjść poza swoją posesję. Zwierzyna nie reaguje na krzyk, sygnał dźwiękowy samochodu. Nie wiemy, co mamy robić. Pojawiają się lochy z małymi (matka i 11 małych, matka i 7 małych) oraz pojedyncze dziki. Panie prezydencie, jesteśmy bezsilni - zwracają się do prezydenta mieszkańcy.