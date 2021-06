Zawiercie. Mieszkańcy spisali się na piątkę. Biegli i maszerowali dla Karoliny Bebel

- Termin biegu przesunął się o rok, ze względu na pandemię. Gdy dowiedziałam się, że w końcu uda się go zrealizować, poczułyśmy ulgę i radość. Pogoda była, jakby zamówiona - było ciepło, świeciło słońce. Dopisali ludzie, frekwencja była świetna. Datki do puszki były naprawdę piękne, a licytacje nas wzruszyły - ludzie mają naprawdę dobre serca. Bardzo pragniemy podziękować pewnemu Panu, który wylicytował koszulkę drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie i przekazał innemu Panu, który bardzo ją chciał. To jedna rzecz, a uzyskano 1200 złotych, ponieważ Pan, który dostał koszulkę zobowiązał się dać również pieniążki. Jesteśmy szczęśliwe. Ze względów zdrowotnych, niestety zabrakło mamy Karoliny, ale na szczęście, już czuje się lepiej. Dziękujemy bardzo za pomoc i możliwość kwesty na rzecz Karoliny, drodzy mieszkańcy Zawiercia, nieśmy dobro dalej, my koleżanki Karoli będziemy już przy Niej zawsze, a Wy możecie nam pomóc w tym aby wróciła do sprawności - mówi Paulina Wawrzyniak, przyjaciółka Karoliny i koordynatorka wszelki akcji charytatywnych.

Karolina cały czas walczy o powrót do sprawności

We wrześniu 2018 roku, Karolina uległa tragicznemu wypadkowi samochodowemu. Wracając do domu, obywatel Austrii, nie zatrzymał się na skrzyżowaniu i uderzył w auto, w którym z tyłu siedziała Karolina. Była w stanie bardzo ciężkim- przez 9 miesięcy była w śpiączce. W tym czasie trwała wielka akcja ‘’Obudź się Karola’’- zbierano pieniądze poprzez licytacje, zbieranie pieniędzy do puszek oraz organizowanie imprez charytatywnych. Dwójka jej małych córeczek, przez wiele miesięcy pytała, kiedy w końcu wróci do domu. Po 9 miesiącach, Karolinę wybudzono ze śpiączki, jest już w domu- potrzebuje jednak kosztownej rehabilitacji, by mogła zacząć mówić, samodzielnie chodzić i się poruszać. Cały czas poddawana jest kolejnym rehabilitacjom, wyjeżdża do różnych ośrodków, by było tylko lepiej. Są efekty, choć to bardzo długotrwały i kosztowny proces.