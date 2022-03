Zawiercie. Pili razem kilka dni. Na koniec balangi syn ugodził ojca nożem w szyję

W miniony poniedziałek zawierciańscy policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Zawierciu leży mężczyzna z podciętą krtanią. Policjanci po przyjeździe na miejsce natychmiast wezwali ratowników medycznych, którzy zabrali 61-latka do szpitala. W mieszkaniu był syn ofiary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyźni od kilku dni pili alkohol.

Najtańsze działki do kupienia w województwie śląskim! Zobacz

Wiosna w żywieckim Parku Habsburgów. To fantastyczne miejsce na weekendowy spacer

Tak mieszka Teresa Werner. Jej ukochane miejsce to Koszęcin

Jak to często bywa podczas pijackich libacji, doszło do kłótni. Syn sięgnął po nóż i zranił ojca. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do stawianych ku zarzutów. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.