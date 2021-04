Zawiercie. Przebudowa ulicy Mrzygłodzkiej trwa. "To jest dramat" - podsumowują mieszkańcy

Kto ma nowe auto i chce dbać o jego zawieszenie nie powinien wybierać się prędko na ulicę Mrzygłodzką w Zawierciu. Od lutego 2020 roku trwa tam remont, który trwać ma jeszcze nawet blisko rok. Zgodnie z planem powinien zakończyć się do stycznia 2022 roku. Można się tam jednak wybrać również niezbyt komfortowy spacer i zapytać mieszkańców okolicy co sądzą o tym remoncie. Odpowiadają krótko: "To jest dramat". O ile zawieszenie auta może nie być najważniejsze, to remont przysparza wielu innych problemów.

- Ten remont jest niezwykle uciążliwy dla mieszkańców. Dochodzi do sytuacji, kiedy nie mamy jak wyjechać do pracy, czy szkoły, ponieważ wychodząc domu okazuje się, iż przed bramą znajduje się rów uniemożliwiający wyjazd. Zdarzało się, że mieszkańcy z tego powodu nie dotarli do pracy w danym dniu. Zdarzają się tygodnie, kiedy prace nie idą wcale do przodu, nie widać robotników, żadnych postępów. Każdy obawia się także, że zaraz po zakończeniu remontu, zawieszenia naszych samochodów będą wymagały kosztownej naprawy przez codzienne przejeżdżanie tą drogą. Chcąc ją ominąć, należałoby codziennie jechać okrężną drogą, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut dłużej - mówi nam Robert Kleszcz, przewodniczący osiedla Marciszów.

Myśląc o porannej podróży do pracy, mieszkańcy ulicy Mrzygłodzkiej muszą najpierw sprawdzić czy i w którą stronę uda im się wyjechać z domu. Czasem, gdy jedna część drogi jest nieprzejezdna, muszą objechać całe osiedle Marciszów, Borowe Pole, Stary Rynek, by dostać się do miasta. Zdarzają się jednak sytuacje, że do pracy wyjechać nie mogą wcale.

- Ta droga to jest dramat. Dojeżdżam tu codziennie do pracy i to droga przez mękę. Nie ma jak dojechać, nie ma też gdzie zaparkować. Klienci też mogą dostać się tu właściwie tylko na nogach. Jeśli chce się wyjechać spod sklepu, nie widać, czy jest teraz zielone, czy czerwone światło - można nieświadomie wyjechać pod prąd. Jadąc trzeba też uważać na auto, to będzie cud, jeśli zawieszenia nie będą do naprawy. Ten remont trwa już strasznie długo i końca nie widać - powiedziała nam ekspedientka sklepu przy ulicy Mrzygłodzkiej.

Remont odbywa się na odcinku 24 kilometrów. Jest to przebudowa drogi od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1 w Kolonii Poczesnej do skrzyżowania z Drogą Krajową nr 78 w Zawierciu. Prace nie odbywają się niestety odcinkowo, co powoduje, że bardzo długa trasa pozostaje wciąż nieprzejezdna. Wiele mieszkańców uważa, że trwa to zbyt długo. Takiego zdania nie jest jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich.