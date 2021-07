Zawiercie. Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi wywalczyli sukces!

Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie

Grupa młodzieży z Zawiercia, ostatnie miesiące, poświęciła na pracę na rzecz reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. Opracowali projekt uchwały, statut MRM, akcje promocyjne, zebrali odpowiednią ilość podpisów. Wszystkie zebrane informacje przedłożyli Radzie Miasta. To właśnie od radnych zależało, czy uda się reaktywować młodzieżową radę. Zebrano blisko 1000 podpisów mieszkańców Zawiercia. Na sesji rozgorzała poważna dyskusja na ten temat. Radni Henryk Mól oraz Ewa Mićka mieli wątpliwości, co do statutu MRM. Henryk Mól złożył wniosek o przeniesienie projektu uchwały do Komisji Społecznej i zdjęcie go z harmonogramu obrad Rady Miasta. Wniosek został odrzucony.