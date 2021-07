Zawodnicy MKS Park Wodny Tarnowskie Góry pokonali wpław dystans z Helu do Gdyni. W sztafecie udział wzięło 14 osób

Zawodnicy MKS Park Wodny Tarnowskie Góry pokonali wpław dystans z Helu do Gdyni

Ponad 17 kilometrów w wodzie o temperaturze około 18 stopni, 13 zawodników i zawodniczek w sztafecie plus jeden płynący cały dystans - to najważniejsze liczby akcji .„Tarnowskie Góry Płyną Przez Morze”. W nieco ponad 4 godziny udało im się wpław przepłynąć z Helu (plaża główna) do Gdyni (plaża Babie Doły, w okolicach “Torpedowni").