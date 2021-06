Zawody przyszłości według nastolatków. Sprawdźcie, kogo ich zdaniem będzie potrzebował rynek za 10 i więcej lat Monika Chruścińska-Dragan

Doradcy zawodowi zapytali uczniów szkół podstawowych, jakie – ich zdaniem – profesje będą potrzebne za kolejnych kilka- i kilkadziesiąt lat. Chodziło o to, aby samemu wykreować zawód przyszłości. Kreatywność i zaangażowanie młodzieży przekroczyły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na zdj. laureaci nagród konkursu. Od lewej: Zofia Ciosek, Weronika Kara, Michał Jakubek, Karolina Wójcik i Jan Gąsior.

Jeśli odpowiedzi na każde pytanie nadal będziemy szukać w Internecie, to w końcu zacznie zanikać w nas zdolność twórczego myślenia. Wtedy potrzebny będzie ktoś, kto uruchomi naszą wyobraźnię. Michał Jakubek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich nazwał go inspiratorem. Ewelina Tądel wymyśliła empatyzatora, który w świecie wysokorozwiniętych narzędzi cyfrowych pomoże nam nie stracić kompetencji społecznych. Brzmi, jak scenariusz filmu science fiction, a to wizja zawodów przyszłości dzisiejszych nastolatków. I wcale nie tak nieprawdopodobna. W końcu już dziś są zawody, o których 10 lat temu nikt nie słyszał.