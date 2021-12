Zazdrosny mąż w Lublińcu zamontował żonie lokalizator GPS. Sąd wymierzył karę

Śledził żonę po Lublińcu

- Oskarżony uzyskał informacje dotyczące żony, do których nie był uprawniony. To jest przestępstwo z artykułu 267 § 3 Kodeksu Karnego. Wyrokiem nakazowym, Sąd Rejonowy w Lublińcu uznał go za winnego tego czynu i wymierzył mu karę jednego roku i dwóch miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Sąd orzekł też przepadek rzeczonego lokalizatora GPS wraz z kartą SIM jako dowodu rzeczowego. Zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności do kary i zwolnił go z kosztów postępowania - mów sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.