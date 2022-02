Zbigniew Namysłowski nie żyje. Legendarny jazzman miał 82 lata.

Zbigniew Namysłowski - jeden z najważniejszych muzyków jazzowych w historii naszego kraju - zmarł w poniedziałek, 7 lutego. Odszedł w wieku 82 lat.

Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych.

- Dnia 07.02.2022 odszedł Zbigniew Jacek Namysłowski - nasz Mąż, Tata, Dziadek - saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer, nauczyciel wielu pokoleń młodych muzyków, leader i chociaż sam tego określenia bardzo nie lubił - legendarny polski jazzman. Bardzo trudno jest nam teraz napisać wszystko co czujemy, trudno jest nam również podsumowywać jego dokonania, bo to co teraz czujemy to przede wszystkim olbrzymia pustka i rozpacz - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.