Zbigniew Rokita, autor Kajś: Gdybym mieszkał w Białymstoku, być może sam bałbym się Ślązaków

Czego panu bardziej gratulować? Brawurowej historii Śląska w „Kajś”, nominacji do nagrody Nike, czy awansu do elitarnego grona zawodowych Ślązaków?

Z tym ostatnim to bez przesady – ja wciąż jestem Ślązakiem-neofitą. A książka? Dzięki, sprzedaje się znakomicie. Ludzie z Polski mówią mi, że zaskakuje ich śląska perspektywa, zwłaszcza ta bardziej „autochtoniczna”. Ona jest odmienna, ale dla reportera to samograj: wystarczy przecież przejść się z dyktafonem przez Rudę Śląską czy Świętochłowice, porozmawiać z ludźmi o ich rodzinnych doświadczeniach. Te historie, często wielopokoleniowe, są na ulicach.

A dlaczego pan napisał tę książkę?

Bo mogłem. Miałem to szczęście, że to ten jeden mój temat, który mogłem przepuścić i napisać przez siebie. To nie jest Paragwaj, który musiałbym poznać. To nawet nie Rosja czy Ukrainą, o której pisałem, ale jako autor z zewnątrz. Do „Kajś” mogłem siebie samego zaprosić jako bohatera. Gdy w pewnych momentach dochodziłem do ściany uczciwości i zgrzytało mi rozstrzyganie, że Ślązacy są tacy albo inni, mogłem napisać, że nie wiem, jacy Ślązacy są, ale wiem, jaki ja jestem.