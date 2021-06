Zbigniew Skorek - in memoriam. Strona wspomnień o twórcy Migreski w Tychach

Zbigniew Skorek był instruktorem teatralnym, dyrektorem Teatru Małego w Tychach, nauczycielem w I LO im. Kruczkowskiego 1 w Tychach, szkołach podstawowych nr 7 i 40 w Tychach.

Zbigniew Skorek przywiózł coś niezwykłego: pantomimę

„Nade wszystko był jednak artystą - wychowawcą, człowiekiem, który inspirował do samodzielnego, twórczego myślenia. Był w nielicznej grupie, która w latach 70. w Tychach, mieście górników i robotników, zajmowała się sztuką teatralną”, pisze Jego syn, Marcin Skorek. „Przywiózł ze sobą coś niezwykłego - pantomimę. Pozbawione słów przedstawienia teatralne zachęcały widzów do poszukiwania „niewypowiedzianego”. Zbigniew Skorek uczył szukania tego, co ważne w przestrzeni nad materialnym wymiarem życia.