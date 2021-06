Zbigniew Skorek nie żyje. Był m.in. twórcą Amatorskiego Teatru Ruchu i Pantominy. Dla niego Kamilla Baar zagra „Zapiski z zamknięcia"

Zbigniew Skorek był twórcą Amatorskiego Teatru Ruchu i Pantomimy "Migreska", który założył w 1974 r. i prowadził przez 20 lat. Na pięć lat przejął go jego syn Marcin Skorek, po czym w 1999 Zbigniew Skorek wrócił do pracy z "Migreską".

Przedstawienia w Jego reżyserii były - chciałoby się powiedzieć - wybitne, ale dla widza liczy się co innego - uroda przedstawienia. A to, co wychodziło spod Jego ręki było zawsze piękne. To był zawsze najwyższy poziom i ogromna przyjemność dla publiczności. Z pewnością także wielka artystyczna przygoda dla młodzieży, która miała szczęście rozwijać się pod Jego kierunkiem.