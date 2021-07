Zbiórka dla Oliwki Hyli z SMA. Udało się zebrać ponad 9 milionów złotych! "To ciężka praca zwykłych ludzi"

Zebrano na najdroższy lek świata

Udało się zebrać ponad 9 milionów złotych dla Oliwki Hyli! Dziewczynka ma nieco ponad roczek, a już od 10 miesięcy właściwie całe województwo śląskie organizuje zrzutki i wiele wydarzeń, by zebrać na najdroższy lek świata. Terapia genowa, której koszt to ponad 9 milionów złotych, to jedyny ratunek dla dzieci chorujących na SMA. Wraz z ostatnim dniem czerwca, pasek zrzutki w końcu pokazał 100 proc zebranej kwoty.