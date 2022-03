Zbiórka policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie dla kolegów z Ukrainy

Od momentu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie wiele osób bacznie obserwuje sytuację u naszych wschodnich sąsiadów, wielokrotnie oferując pomoc, m.in. uczestnicząc w zbiórkach dla najbardziej potrzebujących. Policjanci oraz pracownicy będzińskiej komendy postanowili bezpośrednio skupić się na wsparciu swoich mundurowych kolegów, którzy każdego dnia w ramach pełnionej służby toczą walkę w obronie swojej ojczyzny. Ich heroiczny bój pokazuje, jak mocno trzeba walczyć o to, by wrócić do normalnego, codziennego życia, w którym zapewnione będzie poczucie bezpieczeństwa.

Policjanci uzyskali informację o tym, czego szczególnie brakuje po drugiej stronie granicy, a następnie przeszli do działania. Zorganizowana zbiórka pozwoliła mundurowym na skompletowanie i przekazanie m.in. środków medycznych, sprzętu elektronicznego oraz taktycznego. Dzięki pomocy strażaków z OSP Żory udało się przekazać kupione rzeczy, które mają trafić do jednej z miejscowości pod Kijowem.