Zboczeniec zaatakował w Sosnowcu. Przyjechał ciemnozielonym samochodem, a potem się obnażył. Policja sprawdza informacje

Pani Anna (imię zmienione) szła w sobotę, 22 sierpnia, do sklepu. Była pod swoim blokiem przy ul. Lwowskiej w Sosnowcu, kiedy podjechał do niej mężczyzna. - Niestety nie zapamiętałam marki samochodu. Dostrzegłam tylko, że był to dłuższy pojazd, ciemnozielony, a jego rejestracja zaczynała się na litery SJ - opowiada sosnowiczanka.

Mężczyzna zawołał kobietę i zapytał o drogę na najbliższą stację benzynową. - Kiedy go pokierowałam, zapytał o stację w przeciwnym kierunku. Zaczęłam mu znowu tłumaczyć, wtedy on zaczął pytać czy mam nawigację. W pewnym momencie odniosłam wrażenie, że chce na siłę przedłużyć rozmowę. Spojrzałam na niego i zobaczyłam, że ma penisa na wierzchu - relacjonuje pani Anna. - Byłam w takim szoku, że nic nie powiedziałam, tylko odeszłam - mówi. Auto zaś po chwili odjechało.

Kobieta zgłosiła sprawę policji jeszcze tego samego dnia. Zaczęła szukać w Internecie podobnych spraw i natknęła się na wpis sprzed miesiąca, kiedy to jedna z katowiczanek alarmowała w mediach, że pewien mężczyzna próbował zwabić ją do swojego samochodu. Do zdarzenia doszło również na ul. Lwowskiej, tyle że w stolicy województwa, a kierowca pytał tym razem o drogę do Spodka. Proponował także podwiezienie.