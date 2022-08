Zderzenie dwóch motocyklistów w Jastrzębiu-Zdroju. Obydwoje jechali motocyklami marki BMW na ul. Pszczyńskiej

Na ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju doszło do kolizji dwóch motocykli. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 19 sierpnia o godz. 15.32. Obydwaj kierowcy jechali na motorach marki BMW

- Sprawca kierował motocyklem typu R150. Natomiast poszkodowany motocyklem typu K1600. Chciał skręcić do posesji. Niestety jadący za nim motocyklista rozpoczął manewr wyprzedzania go z prawej strony. Zahaczył go o prawą część motocykla. W wyniku tego doszło do kolizji. Na szczęście nikt nie został poszkodowany - wyjaśnia nam st. asp. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju.