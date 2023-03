Zderzenie samochodów w Suszcu. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zobaczcie, co się stało

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 marca, tuż po godzinie 16 w Suszcu na ulicy Pszczyńskiej. Jak wynika z ustaleń policji, 49-letni kierowca ciężarowego volvo chcąc skręcić w prawo, zjechał na przeciwległy pas ruchu i nie upewnił się, że jest omijany z prawej strony.

- Natomiast jadąca, na wprost, swoim pasem 43-letnia kobieta nie spodziewała się manewru kierowcy pojazdu ciężarowego, wskutek czego doszło do ich zderzenia - informuje sierż. szt. Jadwiga Śmietana, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Policjanci nałożyli na sprawcę kolizji drogowej nałożyli mandat karny, a na jego konto trafiło dodatkowych 10 punktów karnych.

- Przedwiośnie w pełni, a co za tym idzie, zmienne warunki na drogach. Najpierw świeci słońce, a po chwili pada deszcz. Opady powodują, że na drogach jest ślisko, a to wszystko wpływa na samopoczucie i koncentrację kierowców. Niestety części z nich sprzyjające warunki atmosferyczne wcale nie służą. Skutkują bowiem spadkiem uwagi i czujności. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem - apeluje policja.